Александр Медведев - о Z+: "Шансы на исправление есть у всех"

Президент "Зенита" Александр Медведев на встрече с болельщиками петербургского клуба ответил на вопрос о скандальной трансляции на сайте сине-бело-голубых во время матча со "Спартаком".

- Что вы думаете о Z+?

- Мне не понравилось. Идея была хорошей, но реализация оказалась скверноватой. Хотя я мог бы использовать тут ненормативную лекцию, но обойдусь. Это не означает, что эта форма освещения матча себя изжила. Мы взяли дополнительное время и готовимся ко второму выпуску в день матча с "Локомотивом". Надеюсь, что все будет без пошлостей, интересно, ярко и дерзко как Дзюба. Обойдемся без мата.

- Кому пришла идея назвать "Зенит" бомжами во время эфира Z+?

- Авторы, которые находятся во всероссийском розыске, пытались через эти фишки со свиньями и бомжами выразить иронию. Но ирония была неуместна.

- Над следующим выпуском работать будет та же команда?

- Шансы на исправление есть у всех. Считаете, Кокорин с Мамаевым не имеют шансов на исправление? Давайте без двойных стандартов. Я лично буду разговаривать с участниками будущей программы. Творческий потенциал есть, мы знаем это по "Зенит ТВ". (Гоша Чернов)