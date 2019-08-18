Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инцидент с участием главного тренера Сергея Семака. После матча 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0), специалист, уводя ассистента Виллиама де Оливейру от арбитров, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать».

— Если переходить на язык оскорблений, то оскорблением был такой уровень судейства в матче с достойным соперником, — сказал Медведев. — Потому что «Ахмат» показал очень хорошую игру, самоотверженную, играл хоть и в меньшинстве 85 минут, но не сдался и продолжал биться. Другое дело, что судья не должен был останавливать игру в моменте с красной карточкой. Гол должны были засчитать, потому что игрок «Ахмата» не коснулся мяча после нарушения, кроме вратаря. Такие эпизоды во всем мире доигрываются. А правила футбола должны быть едины везде.

«Вне игры» не было у Ригони. Не назначили пенальти, хотя все эксперты признают, что пенальти был. Такое отношение повышает эмоциональный градус матча. Семак же обращался не к главному судье, а к одному из своих помощников. (Арман Мкртчян)