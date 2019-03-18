Александр Медведев - о скандальном запуске канала Z+: "У нас в клубе большая инфраструктура, траву надо стричь"

Президент "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о программе Z+. Первый выпуск вышел перед матчем 20-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (1:1). Следующий эфир запланирован на 31 марта. Полностью оценка президентом невского клуба первого эфира Z+ - здесь.

– Вы помните фильм "Семнадцать мгновений весны"? Там есть знаменитая фраза: "Пьянящий воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку". Если давать общую характеристику, то она может быть применена к этой ситуации. Но тот, кто стал участником этой злой шутки… У нас в клубе большая инфраструктура. Траву надо стричь. Так что есть чем занять участников, которые оказались опьянены воздухом так называемой свободы, - сказал Медведев. (Егор Бычков)

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