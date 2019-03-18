Александр Медведев: "Не вижу поводов закрыть программу Z+"

Президент "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о программе Z+. Первый выпуск вышел перед матчем 20-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (1:1). Следующий эфир запланирован на 31 марта. Полностью оценка президентом невского клуба первого эфира Z+ - здесь.

– Я не вижу поводов, чтобы программу закрыть. Конечно, и по содержанию, и по участникам она станет развиваться, - отметил Медведев.

– По какой причине недоступна запись эфира?

– Мы готовим выпуск. Обеспечить доступ к нему сейчас технически невозможно. В ближайшее время сделаем резюме с основными эпизодами, но без "пикания" там не обойтись. (Егор Бычков)

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.