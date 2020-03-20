Александр Медведев: «Налоговые каникулы» позволят «Зениту» преодолеть текущую ситуацию»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который объявил о «налоговых каникулах» в сфере спорта и культуры.

— Заявление Михаила Мишустина об отсрочке налоговых выплат — это большой плюс для клубов?

— Эти меры своевременны, поскольку позволят в ситуации отсутствия доходов из-за паузы в матчах РПЛ, получить денежный поток, который можно использовать для оплаты текущих расходов. Объем социальных выплат и налогов у каждого клуба очень большой. И чем выше обороты, тем больше суммы. Этот шаг рассчитан на определенное время. И это позволит «Зениту» преодолеть текущую ситуацию. Не знаю, как долго будут действовать эти меры и получится ли их в случае его продлить. Давайте не будем загадывать. Нужно быть готовым решать любые проблемы.

— «Налоговые каникулы» подразумевают отсрочку, а не отмену выплат. То есть их придется погашать, когда снова появятся доходы?

— Да, когда появятся доходы, можно будет погасить долги. Это не отмена налогов и социальных выплат, а отсрочка. (Дмитрий Зимин)