Президент "Зенита" Александр Медведев заявил, что к нападающему Александру Кокорину будут применяться общие правила в случае, если клуб выиграет медали премьер-лиги в сезоне-2018/19.

- У нас есть строгие правила, по поводу того, кто получает медаль, в зависимости от того, кто сколько провел матчей, - приводит слова Медведева Metaratings.ru. - К любому игроку будут применяться общие правила, включая Кокорина. Его будущее в "Зените"? Об этом говорить преждевременно.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил арест до 25 сентября.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live