Александр Медведев: «Кокорин? По нему не буду говорить, он в теннис не играет»
13:18
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на пресс-конференции, посвященной теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy, отказался говорить на тему Александра Кокорина.
28-летний нападающий петербургской команды в ближайшее время должен отправиться в аренду в «Сочи».
— Будущее Кокорина? Про него не буду ничего говорить. Кокорин в теннис не играет, — сказал Медведев.
— А какая ситуация с Бауыржан Исламханом?
— Сейчас у команды выходной, в том числе и у него. Давайте дождемся выезда команды на сбор в Испанию, там все и узнаете. (Дмитрий Зимин)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...