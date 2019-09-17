Александр Медведев: «Кокорин остается в «Зените». Ни в «Сочи», ни в другое место он не поедет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что нападающий Александр Кокорин часть сезона-2019/20 проведет в «Сочи».

16 сентября Кокорин подписал новый контракт с петербургским клубом, который, по данным «СЭ», рассчитан до конца сезона-2019/20. 17 сентября 28-летний футболист был выпущен из исправительной колонии в Алексеевке (Белгородская область). Футбольный тренер Александр Петренко, который судил матчи с участием Кокорина в колонии, сообщил «СЭ», что Александр рассказал ему о наличии варианта с «Сочи», где, «грубо говоря, будет стажироваться».

— Не знаю, откуда идет эта информация, — сказал Медведев «СЭ». — Ни в «Сочи», ни в другое место Кокорин не поедет, Александр остается в Зените.

— То есть осенью он будет играть за «Зенит»?

— Сначала он будет не играть, а готовиться. Он пройдет углубленное медицинское обследование, получит план по функциональной подготовке. Тренироваться будет сначала по индивидуальному плану. И как только будет готов, то приступит к тренировкам в общей группе.

— Но вы рассчитываете, что он сыграет до зимнего перерыва?

— Прежде, чем делать прогнозы, давайте дождемся результатом медицинского обследования. (Илья Андреев)

Кокорин не выходил на поле с 7 октября 2018 года, когда «Зенит» в чемпионате России обыграл «Краснодар» (2:1).

Александр Кокорин и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции