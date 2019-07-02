Александр Медведев: "Из-за травмы у Маркизио получился очень тяжелый, неудачный год"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев - о полузащитнике Клаудио Маркизио, который ранее покинул команду. Медведев считает, что травмы помешали футболисту проявить себя в полной мере.

– Я сегодня с Клаудио как раз разговаривал по телефону, тепло пообщались, - сказал Медведев. - У него получился очень тяжелый год, неудачный, в первую очередь, из-за травмы. Все надеялись, что он сможет вернуться к полноценным тренировкам после операции. Но, к сожалению, этого не получилось. В итоге приняли решение, которое приемлемо и для клуба, и для игрока. Расторгли контракт по договоренности сторон, пожелали Маркизио здоровья и удачного восстановления. Позже он уже сам будет решать, стоит продолжать ему карьеру или нет. (Александр Рогулев).

Полностью интервью Александра Медведева - здесь.