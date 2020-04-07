Александр Медведев допускает завершение сезона РПЛ матчами без зрителей

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев считает, что сезон чемпионата России-2019/20 можно завершить при пустых трибунах. Розыгрыш РПЛ был приостановлен после 22 туров из-за пандемии коронавируса.

— Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей, — цитирует ТАСС Медведева. — По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам. Думаю, такой вариант РПЛ и РФС тоже будут рассматривать.

Но, опять же, торопиться не надо. Как говорилось в одном известном фильме, главное — вернуть обществу полноценного человека. Давайте дождемся конца мая или конца июня, когда будет ясно, куда мы пришли.