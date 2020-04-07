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Александр Медведев допускает завершение сезона РПЛ матчами без зрителей

7 апреля 2020, 15:15
Александр Медведев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Медведев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев считает, что сезон чемпионата России-2019/20 можно завершить при пустых трибунах. Розыгрыш РПЛ был приостановлен после 22 туров из-за пандемии коронавируса.

— Такой подход обсуждается в европейских лигах, потому что считается, что доиграть чемпионаты надо, пускай и без зрителей, — цитирует ТАСС Медведева. — По крайней мере, это позволит отчитаться по телевизионным правам. Думаю, такой вариант РПЛ и РФС тоже будут рассматривать.

Но, опять же, торопиться не надо. Как говорилось в одном известном фильме, главное — вернуть обществу полноценного человека. Давайте дождемся конца мая или конца июня, когда будет ясно, куда мы пришли.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8179831

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