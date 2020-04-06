Александр Медведев: «Договорились с игроками о снижении зарплат на 50 процентов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о согласовании с футболистами мер по снижению зарплаты во время приостановки РПЛ из-за пандемии коронавируса.

— Договорились с игроками о снижении апрельских и майских заработных плат на 50 процентов, — заявил Медведев. — Главный тренер об этом проинформирован. Я жду звонка сегодня от Сергея Богдановича (Семака) по поводу подхода тренерского штаба к этому сокращению.

— Надеетесь на днях достигнуть договоренности со штабом?

— Да. Наша команда — это единый организм. Я уверен, что тренерский штаб последует примеру игроков. (Евгений Белоусов)