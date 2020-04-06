РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Медведев: «Договорились с игроками о снижении зарплат на 50 процентов»

6 апреля 2020, 17:55
Александр Медведев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ» о согласовании с футболистами мер по снижению зарплаты во время приостановки РПЛ из-за пандемии коронавируса.

— Договорились с игроками о снижении апрельских и майских заработных плат на 50 процентов, — заявил Медведев. — Главный тренер об этом проинформирован. Я жду звонка сегодня от Сергея Богдановича (Семака) по поводу подхода тренерского штаба к этому сокращению.

— Надеетесь на днях достигнуть договоренности со штабом?

— Да. Наша команда — это единый организм. Я уверен, что тренерский штаб последует примеру игроков. (Евгений Белоусов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 18813
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
24
Офсайд
Предыдущая статья Следующая статья
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир