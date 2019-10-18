Александр Максименко: «Спартаковский дух существует»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко в интервью клубной пресс-службе рассказал, что готов провести в клубе всю карьеру. По его словам, за ЦСКА выступать он точно не будет.

— На открытой тренировке для болельщиков вы сказали, что готовы провести в «Спартаке» всю игровую карьеру...

— Готов повторить эти слова. Правда, пока никто подобного контракта мне не предлагал. (Улыбается.) Я попал в Академию довольно поздно, в 15 лет. Но за эти годы действительно проникся атмосферой и спартаковским духом. Не знаю, как это объяснить, но он все-таки существует! Я привык к красно-белым стенам на базе, к красно-белой экипировке, к нашим уникальным болельщикам и потрясающему стадиону... Я уже прижился тут, мне комфортно. При этом, конечно, есть определенные амбиции и желание попробовать себя в Европе. В особенности это касается клубов из ведущих европейских лиг.

— Есть российские клубы, за которые не стали бы играть?

— Сто процентов не смог бы выступать за ЦСКА!