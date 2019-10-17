Александр Максименко: «Сейчас для «Спартака» все очки на вес золота»
17 октября 2019, 23:44
Голкипер «Спартака» Александр Максименко в интервью клубной пресс-службе заявил, что график команды нельзя назвать легким. Также он подчеркнул важность всех матчей для красно-белых.
— Я внимательно изучил график соперников на октябрь и ноябрь, — сказал вратарь. — Не могу назвать их легкими: недооценивать другие команды нельзя ни в коем случае. Сейчас для нас все очки на вес золота!
В 13-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с «Рубином». Начало в 16.30 по московскому времени.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
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