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Александр Максименко: «Каждый должен заново заслуживать право выходить на поле в красно-белой форме»

10:42
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал, что изменится в команде с приходом нового главного тренера. На эту должность назначен экс-наставник «Шальке» Доменико Тедеско.

— Каждая смена тренера придает любой команде определенный импульс. Настроение меняется, игроки начинают работать по-другому, — цитирует Максименко официальный сайт «Спартака». — С приходом нового специалиста прежние заслуги сходят на нет, все начинается с чистого листа. Думаю, ни у кого в «Спартаке» нет «железных» позиций. Новый тренер приходит со своим видением состава, поэтому каждый изо дня в день должен будет доказывать свою состоятельность и заново заслуживать право выходить на поле в красно-белой форме.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-10-18-aleksandr_maksimenko_kazhdyy_dolzhen_zanovo_zasluzhit_pravo_vykhodit_na_pole_v_krasno-beloy_forme/

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