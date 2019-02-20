Защитник Александр Лихачев покинул "Спартак", сообщает официальный Твиттер клуба.

Сообщается, что "Спартак" расторг контракт с футболистом по соглашению сторон. 22-летний игрок стал свободным агентом.

В текущем сезоне защитник провел 12 матчей в Олимп-ФНЛ за "Спартак-2" и один матч в молодежном первенстве России.

⚡️📰 Александр Лихачёв покинул #Спартак@fcsm_official и защитник Александр Лихачёв прекратили сотрудничество по соглашению сторон. 22-летний футболист стал свободным агентом.



Желаем Александру успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/igv6ws00yl – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 февраля 2019 г.

- Желаем Александру успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

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