Александр Коломейцев: «Ничьей с «Краснодаром» скорее недовольны»

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев считает, что ничья с «Краснодаром» (1:1) в последнем матче чемпионата России справедлива. При этом его результат не устроил.

— Итогами матча с «Краснодаром» скорее недовольны, — цитируют «Известия» Коломейцева. — Матч, как по игре, так и по моментам, наверное, был равный. Так что исход справедлив, но хотелось победить. Если говорить об итогах первой половины сезона, то в большей степени для нас она сложилась положительно. Правда, концовка получилась чуть смазанной.