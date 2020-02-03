Кокорин сделал дубль за «Зенит-2». Посмотрите, как он забивал
3 февраля 2020, 21:15
«Зенит-2» в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором запечатлены все голы победного товарищеского матча с «Гремио Новоризонтино» (4:1).
Александр Кокорин в упомянутой встрече отметился дублем, забив на 68-й и 69-й минутах встречи.
? #Зенит2Гремио — 4:1 pic.twitter.com/SHdatsHWCG— «Зенит"-2 (@zenit_spb2) February 3, 2020
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