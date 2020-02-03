РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Кокорин сделал дубль за «Зенит-2». Посмотрите, как он забивал

3 февраля 2020, 21:15
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит-2» в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором запечатлены все голы победного товарищеского матча с «Гремио Новоризонтино» (4:1).

Александр Кокорин в упомянутой встрече отметился дублем, забив на 68-й и 69-й минутах встречи.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
44
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир