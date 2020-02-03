Кокорин сделал дубль за «Зенит-2». Посмотрите, как он забивал

«Зенит-2» в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором запечатлены все голы победного товарищеского матча с «Гремио Новоризонтино» (4:1).

Александр Кокорин в упомянутой встрече отметился дублем, забив на 68-й и 69-й минутах встречи.