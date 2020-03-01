Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился впечатлениями от игры 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2). Форвард провел первый официальный матч с октября 2018 года и забил гол в дебютной встрече за южан.

— Смазанное возвращение. Гол забил, но уступили, как считаю, не по игре, — сказал Кокорин в эфире «Матч премьер». — Не реализовали свои моменты, пропустили обидный мяч в конце из-за ошибки. Поэтому смазанное ощущение. Не знаю, что еще сказать.

— Как прокомментируете промах в первом тайме?

— Глупо что-то говорить, что чуть-чуть мяч подпрыгнул. Я не имею права в таких моментах промахиваться. Видимо, сказывается, что я давно не играл. Понятное дело, что если бы реализовал, все было бы по-другому. Повторяюсь: не заслуживали проиграть.