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Кокорин — о первом матче после возвращения в РПЛ и промахе по пустым воротам

1 марта 2020, 21:12
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился впечатлениями от игры 20-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:2). Форвард провел первый официальный матч с октября 2018 года и забил гол в дебютной встрече за южан.

— Смазанное возвращение. Гол забил, но уступили, как считаю, не по игре, — сказал Кокорин в эфире «Матч премьер». — Не реализовали свои моменты, пропустили обидный мяч в конце из-за ошибки. Поэтому смазанное ощущение. Не знаю, что еще сказать.

— Как прокомментируете промах в первом тайме?

— Глупо что-то говорить, что чуть-чуть мяч подпрыгнул. Я не имею права в таких моментах промахиваться. Видимо, сказывается, что я давно не играл. Понятное дело, что если бы реализовал, все было бы по-другому. Повторяюсь: не заслуживали проиграть.

Сочи — Арсенал Т

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