На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы Кокорину задает адвокат Андрей Ромашов:

- Я снова подошел к этой компании. Рядом люди обсуждали почему я ударил Пака. После этого я попытался через него ударить Пака, чтобы он замолчал.

- Попали?

- У меня была открытая рука. Тянулся к нему, но в итоге толкнул в грудь, а не как он здесь утверждал.

- С вашей стороны что было?

- Я сразу отошел, когда у Паши произошел момент с Гайсиным и у него упали очки. Я встал перед Пашой и больше ничего не происходило.

- После с Паком помирились?

- И словесно, и рукопожатием. Это произошло после того, как ушли в другой зал. Мне было неудобно из-за этой ситуацией. Встал перед Паком, хотел у него извиниться. Он сказал, что извиняется за свои действия, потому что не думал, что это может вызвать такие действия и мы пожали руки.

- На камере не видно, как вы пожали руки.

- Если предложить разобрать видео, то будет видно. Я до этого жму руку администратору.

- Перед Паком сколько раз извинялись?

- Раза четыре.

- Готовы удовлетворить его материальные требования?

- Полностью.

- Раскаиваетесь?

- Да. Я сразу после инцидента пришел домой и стал узнавать его номер. Звонил ему, писал сообщение, но ответа не последовало. (Арман Мкртчян)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live