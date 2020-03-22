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Кокорин, его брат Кирилл и Протасовицкий снова вместе. Форвард «Сочи» показал видео

22 марта 2020, 22:40
Александр Кокорин. Фото instagram.com
Александр Кокорин. Фото instagram.com
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал в своем Instagram новые сторис. На кадрах присутствуют детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и брат нападающего Кирилл.

29-летний Кокорин показал, как Протасовицкий проплыл весь бассейн под водой. «Зацепился за что-то? Да не, видел всё в жизни, молодец Шура», — прокомментировал на видео плавание Протасовицкого Александр Кокорин.

На следующих кадрах Кирилл почеканил туалетной бумагой, приняв участие в популярном челлендже «Оставайся дома». Позже пожонглировал и Александр Кокорин.

Кокорин, его брат Кирилл и хавбек «Ростова» Павел Мамаев с 10 октября 2018 года по 17 сентября 2019 отбывали наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Протасовицкий вышел на свободу в ноябре 2019-го.

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