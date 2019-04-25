На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы Кокорину задает адвокат Татьяна Стукалова:

– Когда вы стояли и был диалог, как вел Соловчук?

– Он был очень уверен в себе. Мне было непонятно. Мы подошли выяснить у него вопрос. То, что он отвечал, что это его мнение – это я могу сказать. По мне, это наглость.

– Господин Пак, когда шла потасовка, нецензурно выражался, вел себя активно?

– Выражался, но не в наш адрес, вел себя агрессивно.

– Вы когда-либо давали интервью, в котором восхищались корейским игроком?

– Я более скажу, есть видео, где я танцую этот танец. Я с 17 лет играю за команды, где есть игроки разных национальностей.

– Кто у вас находится на иждивении?

– Маленький сын, 2 года, родители, супруга и брат.

– Вы с иждивенцем, маленьким братом, обсуждали инцидент с Соловчуком?

– Обсуждал. Я ругал его за это.

После вопроса про иждивенца, младший брат и Протасовицкий утонули в хохоте. (Прим "СЭ")

Далее вопросы задал другой адвокат, Татьяна Прилипко:

– Протасовицкий наносил удары?

– Нет, мы шли и обсуждали просто.

– Вы видели, как Протасовицкий ударил Соловчука?

– Нет. Только на видео. Саша сказал, что Соловчук оскорбил его, за это и ударил. Свидетель подтвердил это.

– Вы не хотели обратить на себя внимание Пака?

– Нет. (Арман Мкртчян, Илья Егоров)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале