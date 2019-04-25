На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Вопросы Кокорину задает адвокат Татьяна Стукалова:
– Когда вы стояли и был диалог, как вел Соловчук?
– Он был очень уверен в себе. Мне было непонятно. Мы подошли выяснить у него вопрос. То, что он отвечал, что это его мнение – это я могу сказать. По мне, это наглость.
– Господин Пак, когда шла потасовка, нецензурно выражался, вел себя активно?
– Выражался, но не в наш адрес, вел себя агрессивно.
– Вы когда-либо давали интервью, в котором восхищались корейским игроком?
– Я более скажу, есть видео, где я танцую этот танец. Я с 17 лет играю за команды, где есть игроки разных национальностей.
– Кто у вас находится на иждивении?
– Маленький сын, 2 года, родители, супруга и брат.
– Вы с иждивенцем, маленьким братом, обсуждали инцидент с Соловчуком?
– Обсуждал. Я ругал его за это.
После вопроса про иждивенца, младший брат и Протасовицкий утонули в хохоте. (Прим "СЭ")
Далее вопросы задал другой адвокат, Татьяна Прилипко:
– Протасовицкий наносил удары?
– Нет, мы шли и обсуждали просто.
– Вы видели, как Протасовицкий ударил Соловчука?
– Нет. Только на видео. Саша сказал, что Соловчук оскорбил его, за это и ударил. Свидетель подтвердил это.
– Вы не хотели обратить на себя внимание Пака?
– Нет. (Арман Мкртчян, Илья Егоров)
Кокорин и Мамаев. Главное о скандале