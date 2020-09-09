Нападающий «Спартака» Александр Кокорин выразил надежду сыграть в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. Форвард присоединился к красно-белым этим летом на правах свободного агента, но из-за травмы все еще не вышел на поле.

— Я начал тренироваться в общей группе, готовлюсь вместе с командой. Конечно, рассчитываю попасть в заявку на матч с ЦСКА, — цитирует ТАСС Кокорина.

Информацию об интересе со стороны «Ромы» Кокорин обсуждать не стал.

— Даже не хочу комментировать это, — сказал Кокорин.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября, — начало — в 19.00.