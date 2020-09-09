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Александр Кокорин — об интересе «Ромы»: «Даже не хочу комментировать»

9 сентября 2020, 20:06
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин выразил надежду сыграть в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. Форвард присоединился к красно-белым этим летом на правах свободного агента, но из-за травмы все еще не вышел на поле.

— Я начал тренироваться в общей группе, готовлюсь вместе с командой. Конечно, рассчитываю попасть в заявку на матч с ЦСКА, — цитирует ТАСС Кокорина.

Информацию об интересе со стороны «Ромы» Кокорин обсуждать не стал.

— Даже не хочу комментировать это, — сказал Кокорин.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября, — начало — в 19.00.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9411751

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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