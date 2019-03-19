Александр Кокорин: "Никаких подарков на день рождения я не просил"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что на день рождения не ждет подарков. 19 марта футболисту исполняется 28 лет. Сейчас футболист находится в СИЗО-2 Москвы "Бутырка".

- Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье, - приводят "Известия" слова Кокорина. - Никаких подарков ни от кого я не просил - ни от родных, ни от друзей.

Он также выразил надежду, что родственники передадут ему праздничный торт.

Кокорин находится под следствием по делу о хулиганстве и побоях с 8 октября 2018 года. Вместе с Павлом Мамевым, младшим братом Кириллом и Александр Протасовицкий устроили драки в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.