Промах дня: Александр Кокорин не попал в пустые ворота

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» не попал в пустые ворота.

Экс-форвард «Зенита» после передачи Никиты Бурмистрова оставалось только попасть по воротам, однако он пробил мимо. Счет остался прежним — 1:0 в пользу тульского клуба.