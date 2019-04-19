Александр Кокорин на суде уточнил у управляющего кафе подробности конфликта с Паком

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий директор кафе "Кофемания" на улице Большая Никитская Дмитрий Грачев во время слушания по существу в Пресненском суде Москвы ответил на вопросы нападающего "Зенита".
– Помните, во что мы одеты были?
– Нет, не помню.
– Меня интересует момент, когда мы выходили. Насколько я помню, мы говорили с вами. Может помните, у нас было рукопожатие?
– Про рукопожатие не помню. Помню, что мы говорили: давайте, выходите.
– Как мы выходили? Вы помните наш разговор с Паком, мы долго с ним стояли разговаривали, это очень важно.
– Нет, не помню. (Александр Рогулев)
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