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Александр Кокорин: «Комментарии по поводу будущего давать не готов»

28 января 2020, 15:04
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий Александр Кокорин заявил, что на данный момент нет ясности, в каком клубе он продолжит карьеру. Его супруга Дарья в Instagram сообщила, что Александр не отправится в аренду в «Сочи», а до конца сезона будет играть за «Зенит-2».

— Мне объявили, что на второй сбор с «Зенитом» я не лечу, — сказал Кокорин. — Пока это все, что могу сказать. Комментарии по поводу будущего давать не готов. (Константин Алексеев)

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