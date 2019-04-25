На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Вопросы Кокорину задает адвокат Андрей Ромашов:
- Вы подтверждаете содержание на предыдущем заседании?
- Да.
- Вы подтверждаете показания Мамаева?
- Полностью.
- Была операция на правом колене?
- В 2018 в конце марте получил травму, которая нуждалась в быстрой операции. На следующий день я отправился в Рим и через день операция успешно прошла. Операция это 40 процентов, а дальше то, как буду тренироваться и заниматься.
- Какой период предполагает реабилитация?
- Для выхода на поле - 6 месяцев. Для полного восстановления - два года. Чтобы продолжиться заниматься спортом эта операция одна из самых тяжелых.
- Расскажите, по какому графику вы тренировались?
- Два месяца был в Риме и занимался по восемь часов в день. Потом вернулся к команде за границей и тренировочный сбор проводил в Питере.
- До 8 октября были в отпуске?
- Нет.
- В матчах вы начинали принимать участие после травмы?
- Это индивидуально. Обсудив все детали с клубом, мне предоставили возможность выдержать 6 месяцев, а потом смотреть по ситуации.
- За день конфликта, вы принимали участие в игре?
- У нас был аналогичный график с Краснодаром. За две недели до этого меня начали выпускать на поле. Седьмого числа я сыграл тридцать минут. Матч тогда закончился в семь часов.
- После этого куда и как вы направились?
- Помню, что был рейс в 19.40 и мог успеть. После матча, перекусили и выбрали поздний рейс и приехали в Москву в 0.40. Хотели всей компаний встретиться и пообщаться.
- Сколько дней вы планировали отдохнуть?
- Для команды были выходные. Но для меня был курс реабилитации.
- Во сколько вы закончили свое мероприятие в первом заведении?
- В три часа ночи.
- А затем?
- Мы поехали в "Эгоист".
- Получается, что вы сутки не спали?
- Получается, да.
- Вы употребляли алкоголь?
- Да, в Secret Rooms.
- Перед уходом из "Эгоиста" вы планировали движение?
- Мы планировали завтракать?
- А после?
- Поспать. Половина компании хотели спать, а другая есть.
- Вы вызвали машину дополнительно?
- Да. Потому что пригласил брата.
- Какими группами вы вышли из "Эгоиста"?
- Я выходил либо со второй, либо с третьей группой?
- Где вы находились, ожидая машину?
- Думал, что выйду и сразу сядем и поедем. Так как машина брата была, спокойно мог сесть и уехать. (Арман Мкртчян)
Кокорин и Мамаев. Главное о скандале