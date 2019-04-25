На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы Кокорину задает адвокат Андрей Ромашов:

- Вы подтверждаете содержание на предыдущем заседании?

- Да.

- Вы подтверждаете показания Мамаева?

- Полностью.

- Была операция на правом колене?

- В 2018 в конце марте получил травму, которая нуждалась в быстрой операции. На следующий день я отправился в Рим и через день операция успешно прошла. Операция это 40 процентов, а дальше то, как буду тренироваться и заниматься.

- Какой период предполагает реабилитация?

- Для выхода на поле - 6 месяцев. Для полного восстановления - два года. Чтобы продолжиться заниматься спортом эта операция одна из самых тяжелых.

- Расскажите, по какому графику вы тренировались?

- Два месяца был в Риме и занимался по восемь часов в день. Потом вернулся к команде за границей и тренировочный сбор проводил в Питере.

- До 8 октября были в отпуске?

- Нет.

- В матчах вы начинали принимать участие после травмы?

- Это индивидуально. Обсудив все детали с клубом, мне предоставили возможность выдержать 6 месяцев, а потом смотреть по ситуации.

- За день конфликта, вы принимали участие в игре?

- У нас был аналогичный график с Краснодаром. За две недели до этого меня начали выпускать на поле. Седьмого числа я сыграл тридцать минут. Матч тогда закончился в семь часов.

- После этого куда и как вы направились?

- Помню, что был рейс в 19.40 и мог успеть. После матча, перекусили и выбрали поздний рейс и приехали в Москву в 0.40. Хотели всей компаний встретиться и пообщаться.

- Сколько дней вы планировали отдохнуть?

- Для команды были выходные. Но для меня был курс реабилитации.

- Во сколько вы закончили свое мероприятие в первом заведении?

- В три часа ночи.

- А затем?

- Мы поехали в "Эгоист".

- Получается, что вы сутки не спали?

- Получается, да.

- Вы употребляли алкоголь?

- Да, в Secret Rooms.

- Перед уходом из "Эгоиста" вы планировали движение?

- Мы планировали завтракать?

- А после?

- Поспать. Половина компании хотели спать, а другая есть.

- Вы вызвали машину дополнительно?

- Да. Потому что пригласил брата.

- Какими группами вы вышли из "Эгоиста"?

- Я выходил либо со второй, либо с третьей группой?

- Где вы находились, ожидая машину?

- Думал, что выйду и сразу сядем и поедем. Так как машина брата была, спокойно мог сесть и уехать. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале