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Александр Кержаков: «Спартаку» нужна хорошая пауза»

12:12
Александр Кержаков. Фото Instagram
Александр Кержаков. Фото Instagram
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что тренерскому штабу «Спартака» нужна хорошая пауза, чтобы воплотить свои идеи.

— Изменения в «Спартаке» есть, — сказал Кержаков. — В тактическом построении, в схеме, которую они используют во время матчей. У них не было много времени. Особенно сейчас из-за пандемии коронавируса. Нужна хорошая пауза, летняя, которая включает действительно серьезные сборы. Есть игры, когда они неплохо действуют, интересно наблюдать. У них есть доверие со стороны руководства клуба. Они спокойно работают и выстраивают концепцию подготовки команды, чтобы в начале следующего сезона продолжить то, что они задумывают.

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