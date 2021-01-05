Как стало известно «СЭ», главным кандидатом на пост руководителя академии «Локомотива» стал Александр Катасонов. С 2009 года специалист работает в футбольной школе московского «Локомотива».

В 2010 году он был старшим тренером основного состава ФК «Химки». Входил в тренерский штаб команды «Локомотив-2». В 2017 году был назначен главным тренером молодежной команды «Локомотива» с сохранением должности спортивного директора клубной академии, которую занимает несколько лет.

За свою игровую карьеру Катасонов защищал цвета как своего родного клуба, так и «Амкара», «Сатурна» и латвийского «Металлурга», за который провел в Высшей лиге чемпионата Латвии 154 матча и забил 99 голов. 31 августа 2007 года закончил игровую карьеру и стал тренером дубля в клубе «Металлург».