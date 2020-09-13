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Александр Хацкевич: «Не знаю, сыграем ли с «Краснодаром», но готовимся»

13 сентября 2020, 15:20
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич сообщил «СЭ», что волгоградская команда продолжает подготовку к матчу 7-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Краснодаром».

— Я пока сам не знаю, состоится ли игра, — сказал Хацкевич. — Мы готовимся в штатном режиме и надеемся, что сыграем с «Краснодаром». (Евгений Белоусов)

Вчера «Ротор» объявил о положительном тесте на коронавирус у семерых игроков команды. При этом, согласно заявлению волгоградцев, все они изолированы.

Встреча 7-го тура чемпионата России «Ротор» — «Краснодар» должна состояться сегодня, 13 сентября.

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