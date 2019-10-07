Александр Гришин: «У ЦСКА скамейка короткая, потому Гончаренко не может улучшить игру»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» назвал причину поражения москвичей в матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

— Трудно назвать одну причину, — отметил Гришин, — Нужно находиться внутри, чтобы знать всю кухню. Но на поверхности — большое количество травмированных. У Гончаренко просто не хватает рычагов, чтобы проводить эффективные замены. Скамейка короткая, поэтому он не может усилить игру. Сейчас сложился нехороший эмоциональный фон. Сначала дома уступили «Эспаньолу» в Лиге Европы, теперь — прямому конкуренту по чемпионату. Причем если с испанцами армейцы еще могли за что-то зацепиться, то сегодня дончане переиграли хозяев вчистую. И физически, и тактически. Во всех компонентах. Знаете, что бросилось в глаза?

— Что?

— Армейцы побежали отыгрываться. И оставили трех защитников на растерзание. Это еще хорошо, что Акинфеев спас. А то счет мог бы быть крупнее.

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