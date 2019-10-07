Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа. Он был заменен в перерыве матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

— Когда мы с Вадимом Евсеевым работали в «СКА-Хабаровск» в ФНЛ, то даже не подпускали Гогуа к основе, — рассказал Гришин. — А здесь, получается, его купили у «Тамбова» после того, как он дважды забил после «стандартов». И только за это брать защитника?! Странно. За какие заслуги? Какое-то опрометчивое решение ЦСКА. Другого объяснения у меня просто нет. Ведь он уже не в первый раз играет довольно слабо. Видимо, просто у Гончаренко нет выбора, в том числе и в защитной линии. Травмы. Это самое страшное для тренера, когда он не может выпустить кого-то с лавки, чтобы усилить игру.

— А почему вы не подпускали Гогуа к основе?

— Он тренировался, но не играл. Были более сильные кандидатуры. Наверное, Вадим Евсеев разбирается в футболе и не просто так не ставил Гогуа в состав. Значит, он защитник не того уровня. Агент Селюк может сколько угодно говорить про перспективы ивуарийца, про то, что они его потом продадут в Англию. Но по мне, это какое-то недоразумение!

«За какие заслуги ЦСКА купил Гогуа? В Хабаровске мы не подпускали его к основе»