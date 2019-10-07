Александр Гришин: «Лукас Сантос не соответствует уровню ЦСКА»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о Лукаса Сантосе. В матче 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3) он провел на поле один тайм.

— Да. Сыроват. Не соответствует уровню ЦСКА. Армейцы всегда борются за Лигу чемпионов. Разве можно Сантоса сравнить с Вагнером Лав? Между ними просто громадная пропасть! Нет, Лукас не может выступать в команде, которая претендует на ЛЧ...

— Но, может быть, он еще резко прибавит за этот сезон?

— Антропометрические данные не в его пользу. Маленький футболист... Пока я в нем ничего не вижу. Положа руку на сердце, никаких подвижек в его игре не просматривается. Возможно, он способен выступать в команде, которая занимает шестое-седьмое место. И то — это максимум.

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