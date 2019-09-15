Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян высказал отношение к работе арбитра Михаила Вилкова в матче 9-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2). Судья во втором тайме назначил пенальти в ворота тамбовчан, а также удалил полузащитника команды Валерия Чуперку.

— Очень ровная игра до нашего удаления, — приводит слова тренера YouTube-канал «Тамбова». — Ну а после уже, там комментировать нечего. Мы и в меньшинстве чувствовали себя достойно. Ни у кого преимущества не было до 70-й минуты.

Мы должны понимать, что играет ЦСКА и играет «Тамбов». Опытный арбитр ждет ошибку у «Тамбова». Это естественно. Просто об этих вещах не говорит. Но сегодня, пожалуй, можно будет и ответить на этот вопрос.

Ошибся он. Там эту ситуацию расценивать как предплечье или рука, всякий бред нести что у Осипенко была рука. Мы можем как угодно назвать эту часть тела, но там не было эпизода, который нес какую-нибудь опасность нашим воротам и мяч попал в предплечье случайно.

Хорошо, бог с ним. Но, что касается удаления, Чуперка, на мой взгляд, был одним из лучших на поле. Я слышал от игроков ЦСКА неоднократно оскорбления в адрес арбитра. Но вы понимаете, что он их не слышал.

Не прав арбитр, что удалил Чуперку? Абсолютно прав. Мы же — «Тамбов». У нас очень скудный ресурс. Мы не интересны арбитру. Поэтому все претензии только исключительно к нам.

Здесь нужно говорить не о том, что двойные стандарты, а о том, что футболисты понимают, что мы в особом положении по многим параметрам находимся. Поэтому и выдержку нужно сохранять.

Я просил: «Было оскорбление в адрес арбитра?» — «Было». Значит и удалять он имел право полное.

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