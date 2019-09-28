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Александр Григорян: «Пенальти в ворота «Тамбова» был мифический»

28 сентября 2019, 17:02
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Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян выразил недовольство судейством матча 11-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:2).

— У нас сегодня многое не получилось в атаке, — цитирует тренера официальный сайт «Крыльев». — В первом тайме в период с 17 по 35 минуты были четыре хороших подхода, средняя линия «Крыльев» провалилась. Наша группа атаки — Обухов, Костюков и Мелкадзе действовали на больших пространствах, но не смогли завершить. В начале второго тайма у нас в первые 15 минут были хорошие шансы. Могу сказать, что мы отдали пространство сопернику осмысленно. Но говорить о том, что «Крылья» переиграли нас вчистую, я бы не стал. Закономерной эту победу не назовешь. Пенальти не было, он мифический. Счет стал 1:0 и матч закончился.

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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
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