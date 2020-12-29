Александр Григорян отреагировал на слухи о назначении в женскую команду «Краснодара»

Главный тренер армянского «Урарту» Александр Григорян прокомментировал «СЭ» слухи его назначении на пост главного тренера в женскую команду «Краснодара». Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что с ним вел переговоры владелец клуба Сергей Галицкий.

— Я слухи не комментирую, — заявил Григорян.

Александр Григорян 4 раза становился чемпионом России, возглавляя женские клубы. В чемпионате России о возглавлял такие команды, как «Анжи» (в 2017 году) и «Тамбов» (в 2019).

(Анастасия Пастернак)