Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что удаление хавбека Валерия Чуперки серьезным образом повлияло на результат игры.

— Удаление сломало игру и предопределило итог матча. С Чуперкой говорил. Он сказал судье неприятное слово. Те же неприятные слова игроки ЦСКА все раза по три произнесли. Так как они игроки ЦСКА, то на них это не распространяется. Назовите футбольный компонент, в котором армейцы были лучше «Тамбова» до этого момента?

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