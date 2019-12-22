Александр Головин: «Желаю Слуцкому удачи! «Рубин» сделал хороший и правильный выбор»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал для «СЭ» приход Леонида Слуцкого в «Рубин».

— Как могу прокомментировать назначение Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина»? Хочу пожелать ему удачи! Леонид Викторович — это тренер, который открыл мне дорогу в большой футбол. Уверен, «Рубин» сделал хороший и правильный выбор. (Александр Бобров)