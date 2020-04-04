Александр Глеб: «Кокорин еще может уехать в Европу»

Легенда белорусского футбола, бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в интервью «СЭ» рассказал о том, почему продолжается национальный чемпионат, коронавирусе, РПЛ и Александре Кокорине.

— Как вам тогда уровень РПЛ?

— В целом нравится. Хватает сильных команд, игроков. Почему почти никто не уезжает в Европу? Ну, ребят, я уже неоднократно об этом говорил. Когда вы сами себе создаете тепличные условия, зачем куда-то срываться? Кто захочет уезжать на меньшие деньги?

— Сейчас в России начинают урезать зарплаты. Пока временно, но, возможно, в будущем контракты просядут. Это может стать толчком к отъезду игроков за рубеж?

— Да, возможно, и так. Кто может уехать? Миранчуки нравятся, в ЦСКА у Виктора Михайловича Гончаренко перспективная, молодая команда, в «Краснодаре» есть ребята. Кокорин? Ну вот у него сейчас новый вызов. Вышел, забивает. Значит, хочет всем все доказать. Пока получается, молодец. Не удивлюсь, если вернется на свой прежний уровень, на пик. Желание то у него огромное. Кто знает, может, и в Европу уедет. Еще не поздно. (Виталий Айрапетов)

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