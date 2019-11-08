Александр Глеб: «Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал, что в свое время мог оказаться в чемпионате России.

— Тебя могли забрать «Спартак» и ЦСКА?

— Да. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год, — признался Глеб в интервью Youtube-каналу «Красава».

— Какие предложения были до «Арсенала»?

— «Ливерпуль» интересовался и хотел, затем «Интер» Манчини. Венгер хотел меня купить еще за год до перехода, потому что это было условием Матиаса Заммера: он приходит в «Штутгарт», если я остаюсь. В итоге через год я ушел. Понял, что надо расти и двигаться дальше. Президент «Штутгарта» пошел на уступки, потому что изначально хотели больше денег.

— Как расставался с «Арсеналом»?

— Я был в отпуске. Плыву в лодке на рыбалке, звонит Венгер: «Барселона» ведет переговоры, но я не хочу, чтобы ты уходил. Я сказал, что посмотрим. Эмоций было столько, что слезы пошли.

Завертелось, переговоры подошли к завершению. Приехал на базу «Арсенала», а Венгер так холодно сказал: сегодня тренироваться не надо, сейчас в течение дня состоится твой переход. На душе было грустно. И Венгер обиженный был.

— Почему не получилось в «Барселоне»?

— Я и там бы заиграл. Во время перехода меня предали два человека: супруга и агент Николай Шпилевский. Оба обманули меня. Агент кинул меня, перевел с моего счета 2,5 миллиона евро. Он бы мог вытащить и больше, но спас Ули Фербер. Он спросил, не инвестирую ли я куда-то, потому что со счета ушли 2,5 миллиона евро. Шпилевский начал рассказывать, что вложил мои деньги в какой-то бизнес. Потом он меня пугал кем-то. О футболе тяжело думать в такие моменты.

— Ты чуть не перешел в «Локомотив». Тебе предлагали 2-2,5 миллиона евро в год.

— Общался с Биличем, все было хорошо. Но появились какие-то люди, сказавшие, что в «Локомотив» могу перейти только через них и за 500 тысяч евро в год. Для меня это странно, я никогда с этим не сталкивался. Кто это звонит и говорит такое? Не знаю этих людей. Билич в итоге сам не понял, что происходит, но сделать ничего не мог.

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