Александр Глеб: «Долго думал над предложением ЦСКА. Выбор был тяжелым»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб в интервью «Вацко Live» рассказал, что долго раздумывал над предложением московского ЦСКА, который мог купить хавбека еще когда тот выступал за БАТЭ. В результате Глеб перешел в «Штутгарт», а впоследствии играл также за «Арсенал», «Барселону» и ряд других команд. В Россию он попал существенно позднее — в 2012 и 2017 году по полгода провел в «Крыльях Советов».

— Для вас деньги — это?

— Независимость, — приводит «Прессбол» слова Глеба.

— Деньги важны в карьере футболиста?

— Очень.

— «Барселона» дает больше, а в «Арсенале» комфортно. Вы выбрали каталонцев. ЦСКА дает 2,5 миллиона евро «чистыми», а «Штутгарт» — 28 тысяч. Здесь я не понял ваш выбор.

— Вот что делает мечта с человеком. Если бы такое предложение поступило бы на полгода раньше, то не задумываясь перешел бы в ЦСКА.

— Но 2,5 миллиона и 28 тысяч!

— Я мечтал с детства заиграть. Сам себе внушал, что добьюсь и сделаю это. Я долго думал над предложением из ЦСКА. Вместе с братом обсуждали эту тему. Он замечал, что мне в «Штутгарте» и тренер доверяет, верит в меня. Это подкупило! Но выбор был тяжелым.

— Как по мне, выбор был очевиден в другую сторону.

— Ну, я молод был.

— В каком возрасте вы заработали 2,5 миллиона евро?

— В 23.