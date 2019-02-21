Александр Фетисов: "Делаем все, чтобы принять "Енисей" на "Самара Арене"

Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов прокомментировал состояние газона на "Самара Арене" в преддверии возобновления сезона в РПЛ. 9 марта самарцы в рамках 19-го тура чемпионата России должны принять "Енисей". Резервным стадионом "Крыльев" является стадион "Металлург", где постелено искусственное покрытие.

– 21 января на стадионе "Самара Арена" был включен подогрев поля. На данный момент можно констатировать, что оно вышло из спячки. Агрономы обеспечивают необходимый уход за газоном – вносят удобрения, поливают. На отдельных участках проведен досев. Используется специальное оборудование дополнительного освещения.

Сейчас все делается для того, чтобы 9 марта матч прошел на "Самара Арене" – это важно и для игроков, и для клуба, и для болельщиков. Но как показывает практика, погодные условия в марте очень нестабильные и могут внести свои коррективы. Но мы все же планомерно готовим стадион к первым матчам и надеемся, что обойдется без природных аномалий. (Александр Рогулев)