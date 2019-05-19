Александр Ерохин: "Мне было важно сыграть в оставшихся матчах сезона"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин поделился эмоциями от поражения в матче 29-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1). Хавбек вышел на поле в этой игре впервые после восстановления.

– В первую очередь расстроены результатом. Хотели победить, – цитирует официальный сайт "Зенита" Ерохина. – Если говорить лично обо мне, то было важно сыграть в оставшихся матчах сезона, чтобы спокойно потом готовиться в отпуске и на сборах.

– Как оцените свое состояние? Чувствуете себя готовым на сто процентов?

– Стал работать в общей группе совсем недавно, дня три всего занимался вместе со всеми. После травмы всегда нужно набирать форму.

– Сергей Семак на пресс-конференции сказал, что были и другие причины, чтобы вас выпустить на поле. Была установка отыграться в том числе за счет вашего появления на поле?

– Конечно, в каждом матче тренер старается изменить игру заменами. Хотели отыграть, забить, но возникало не так много моментов.