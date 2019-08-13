Александр Егоров: "За комментариями – в пресс-службу РФС"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отказался комментировать "СЭ" итоги 5-го тура чемпионата России.

Напомним, что сразу в нескольких матчах были зафиксированы скандалы, связанные с работой судей, а на игре "Ахмата" и "Спартака" (1:3) в Грозном арбитра встречи Алексея Сухого оскорбили через громкоговоритель.

– Традиционную пресс-конференцию перенесли или отменили. Может, ответите на вопросы по телефону?

– Я на совещании. За комментариями звоните в пресс-службу РФС. (Александр Рогулев)

Традиционную пресс-конференцию РПЛ перенесли из-за совещания в РФС