Александр Егоров: "Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Краснодара". Он получит неудовлетворительную оценку"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что судья матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" (1:0) Михаил Вилков ошибочно наказал гостей пенальти, с которого был забит победный мяч. В то же время он добавил, главный арбитр принял неверное решение, показав в том же эпизоде вторую желтую карточку "быку" Шарлю Каборе за игру рукой.

Вот как в ходе матча эпизод разобрал эксперт "СЭ" в области судейства Александр Бобров: "На 67-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" ошибочное решение принял арбитр Михаил Вилков, назначив 11-метровый удар в ворота краснодарской команды. А следом, раз уж он наказал гостей пенальти, судья был вынужден показать предупреждение Каборе. Для игрока "быков" оно стало вторым – ему пришлось покинуть поле", – заключил Бобров.

– Михаил Вилков ошибся, назначив пенальти в ворота "Краснодара"?

– По факту, конечно, ошибся. Я понимаю природу этой ошибки, попытаюсь объяснить ее вам: удар по воротам, игрок стоит по центру, мяч летит в створ ворот и тут рука… И все это за доли секунды. Но даже если бы мяч попал напрямую в такую руку – не от бедра – то следовало продолжить игру.

– Вилков хорошо видел этот момент?

– Есть повтор из-за дальних ворот, где видно, что Миша (Вилков) стоит в идеальной позиции, видит этот удар, мяч летит в створ ворот и попадает в руку. Но это такой эпизод, что назначил пенальти – тебе предъявляет претензии "Краснодар", не назначил бы – предъявлял бы "Локомотив". Ситуация… К сожалению, она возникла. И пенальти тут, конечно, назначать не следовало.

– То есть и вторая желтая карточка Каборе ошибочна?

– Естественно. Если удар идет по воротам, и футболист играет рукой, то, естественно, – это пенальти и желтая карточка. Но если мы говорим о том, что игру нужно было продолжить, то естественно и желтая карточка ошибочна.

– Оценка будет неудовлетворительной?

– Хочу еще раз подчеркнуть, что момент реально сложный. Хотя, конечно, оценка будет отрицательной. В то же время мне понятна природа этой ошибки – я ставлю себя на его место, и мне понятно такое решение, но, к сожалению, оно неправильное. (Андрей Сизякин)

