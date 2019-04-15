Александр Егоров: "Удаление Фернандеса? Обе желтые карточки показаны заслуженно"

Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров рассказал об удалении защитника ЦСКА Мариу Фернандеса в матче 23-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:3).

– Что скажете по судейству матча ЦСКА – "Оренбург"?

– Работу Лапочкина оцениваю положительно. Он хорошо провел матч. То, что чуть-чуть поддались эмоциям, это нормально, конец сезона.

– Что скажете по желтым карточкам Фернандеса?

– Абсолютно согласен с решением арбитра. Обе карточки показаны заслуженно. Немного отойду от темы. Много разговоров о том, что Фернандес хотел – не хотел фолить. Мы все понимаем, что Мариу хороший человек. Но мы и не утверждаем, что он намеренно нанес удар локтем. В футболе так бывает, что даже очень хорошие люди получают желтые и красные карточки. (Юлия Яковлева)

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