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Александр Егоров: «Семак звонил лично и просил извиниться перед Матюниным»

20 августа 2019, 15:31
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с оскорблением судьи субботнего матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» (0:0) Алексея Матюнина со стороны главного тренера петербуржцев Сергея Семака. После финального свистка Семак вышел в центральный круг и, отстраняя от судей своего ассистента Виллиама-де Оливейру, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать». В воскресенье тренер «Зенита» попросил простить его за это в своем Instagram.

— Я разговаривал с Сергеем Богдановичем после его извинений в Instagram по телефону. Он извинился лично и попросил, чтобы я извинился от его имени перед Матюниным, так как у него нет телефона, — сказал Егоров на пресс-конференции в Москве.

— Вам вообще часто звонят представители клубов?

— Бывает, что представители клубов звонят, просят объяснить решение арбитров. Это нормальный диалог. Если меня кто-то попросит объяснять что-то я всегда объясню. (Александр Рогулев)

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