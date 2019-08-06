Александр Егоров: "С моей работы на пенсию еще никто не ушел"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров - о своей работе в сезоне.

- Ощущаете на себе давление в этом сезоне?

- С моей работы на пенсию еще никто не ушел. Какое давление меня ждет, я прекрасно осознавал. Если бы все шло гладко, конечно, ко мне было бы меньше вопросов. Но мы такая же команда, в которой идут рабочие процессы. Будем стараться, чтобы наша работа привлекала как можно меньше внимания. (Юлия Яковлева)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры