Александр Егоров: «Ракицкий получил одну желтую карточку в матче с «Ахматом»
18 августа 2019, 22:27
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» отметил, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получил одну желтую карточку в матче 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).
— В ходе игры мне поступало много звонков, что Ракицкий получил две желтые карточки, — сказал Егоров. — Есть официальный протокол матча, где все указано — у него одна желтая карточка.
Ракицкий получил две желтые карточки? Разбираемся, как было на самом деле
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи