Александр Егоров: «Ракицкий получил одну желтую карточку в матче с «Ахматом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров в программе «После футбола с Георгием Черданцевым» на телеканале «Матч ТВ» отметил, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий получил одну желтую карточку в матче 6-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

— В ходе игры мне поступало много звонков, что Ракицкий получил две желтые карточки, — сказал Егоров. — Есть официальный протокол матча, где все указано — у него одна желтая карточка.

Ракицкий получил две желтые карточки? Разбираемся, как было на самом деле