13:58 15 апреля | Футбол — РПЛ

Александр Егоров: "Пусть Ахметов посмотрит значение слова убивать"

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Глава судейского корпуса РФС Александр Егоров – о фразе полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, которую тот написал в своем Твиттере после судейства Сергея Лапочкина в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга"​ (2:3).

Главный арбитр встречи Лапочкин за шесть минут показал две желтых карточки защитнику красно-синих Мариу Фернандесу.

– Хотел бы обратиться к Ахметову, про посыл "нас убивают". Он игрок сборной, ему такие вещи говорить не очень красиво. Пусть посмотрит значение слова убивать. Не нужно поддаваться эмоциям. Они мешают думать. (Юлия Яковлева)

ЦСКА - Оренбург

 

 

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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